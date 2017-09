Pyrénées-Atlantiques: une femme enceinte retrouvée morte, ligotée et battue à son domicile [MAJ]

Un homme a fait une découverte glaçante mercredi 13 à son domicile de la commune d'Ustaritz, dans les Pyrénées-Atlantiques à une vingtaine de kilomètres au sud de Bayonne. Alors qu'il rentrait chez lui mercredi soir, il a découvert le corps sans vie de sa femme.

La victime était enceinte "à un stade avancé" selon le quotidien local Sud Ouest. Lorsque son cadavre a été découvert, elle avait les pieds et les poings liés, le visage tuméfié, les yeux bandés et était totalement dévêtue. Et la victime a dû être battue violement car selon une source proche de l'enquête contactée par LCI, il semblerait qu'elle "soit décédée des suites des coups qui lui ont été portés". C'est son conjoint qui a contacté les forces de l'ordre peu avant 22h, selon France Bleu Pays Basque.

En état de choc, l'homme a été pris en charge par le Samu tandis que l'enquête était confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Pau qui devra travailler conjointement avec la brigade de gendarmerie d'Espelette. Les traces de sang retrouvées sur les lieux devront être analysées pour définir à qui elles pourraient appartenir et tenter d'identifier un ou des suspects.

Ce jeudi 14, "aucune piste n'est privilégiée" et le lieu du drame, situé chemin Sainte-Barbe, est "sous haute surveillance". L'avant et l'arrière du jardin sont entourés de cordons de sécurité et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Bayonne (PSIG) est chargé de garder le domicile de la victime.

[Mise à jour à 16h32] De nouveaux éléments de l'enquête ont été dévoilés par la presse locale. La victime serait ainsi une très jeune femme de 22 ou 23 ans, selon les sources. On a également appris qu'elle était enceinte de huit mois au moment de sa mort.