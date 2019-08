Pyrénées: des campeurs fuient après avoir entendu un ours

On ne saura probablement jamais avec certitude si les deux campeurs ont bien identifié le bruit puisqu'ils n'ont pas pu en distinguer l'origine dans la nuit, mais pour eux pas de doute, il s'agissait bien d'un ours.

Les deux hommes expérimentés et originaires de la région avaient installé leur campement près de Germ (Hautes-Pyrénées). Ils rapportent à France 3 avoir entendu vers 2h15 des grognements, qu'ils ont identifiés comme ceux d'un ours. En 2018, une quarantaine d'entre eux étaient recensés dans ces montagnes.

Inquiets, les randonneurs ont d'abord allumé un feu derrière lequel ils se sont réfugiés, estimant que l'animal était à une cinquantaine de mètres d'eux. Mais face aux bruits persistants et "terrifiants", ils ont finalement décidé d'abandonner précipitamment leur campement, laissant toutes leurs affaires derrière eux. Ils se sont finalement réfugiés dans une chapelle.

Les rencontres avec des ours sont particulièrement rares en France. D'abord parce que ces animaux ont une activité essentiellement nocturne, ce qui en l'occurrence semble accréditer l'histoire des randonneurs. Pourtant un randonneur en avait déjà fait l'expérience en juin dernier dans l'Ariège.

Doté d'une bonne ouïe et d'un bon odorat, l'ours va plutôt avoir tendance à éviter le contact avec les humains. "Pour l’aider à vous repérer, vous pouvez manifester votre présence en faisant un peu de bruit. Il ne faut pas chercher à s’approcher d’un ours même à grande distance, qu’il soit accompagné d’ourson(s) ou seul. Il faut également toujours garder son chien à proximité, ne pas le laisser divaguer, car il pourrait provoquer l’ours", note la Direction Régionale de l’Environnement Midi Pyrénées qui conseille: "en cas de rencontre d’un ours à courte distance (moins de 50 m), il convient de l’aider à vous identifier, de vous manifester calmement en vous montrant, en bougeant et en parlant. Éloignez-vous progressivement en vous écartant du trajet qu’il pourrait emprunter dans sa fuite. Ne courez pas".

Les charges sont encore plus rares que les rencontres et il s'agit presque exclusivment de mères protégeant leurs petits. Aucun cas mortel n'a été recensé en Midi Pyrénées depuis la fin du XIXe siècle.