Quand CNews interroge une voyante pour tenter de résoudre l'affaire des "Disparus d'Orvault" (VIDEO)

Elle aurait "rêvé de l'affaire avant qu'elle ne paraisse dans la presse". La chaîne d'information en continue CNews a interviewé une certaine Lilie Delahaie qui se présente comme "coach", "profileuse", "auteure", "voyante" mais surtout "spécialiste de l'intuition", au sujet de l'affaire des "Disparus d'Orvault", cette mystérieuse disparition le 17 février d'une famille de quatre personnes à Orvault, au nord de Nantes.

"Je pense que je peux être utile", a expliqué Lilie Delahaie à propos de l'enquête en cours, qui se focalise désormais sur la personnalité trouble du fils de la famille. "Par exemple, pour l'affaire de Nantes, hier, lorsque j'ai regardé cette affaire, j'ai eu des nausées extrêmement fortes", a-t-elle développé. En effet, la médium a alors expliqué que "dans mon rêve", "un jeune assassinait sa famille". "Et c'était au bord de la mer. Il y avait des vagues. Des grandes vagues comme l'océan. Pour moi, c'était en Bretagne, en Loire-Atlantique, enfin par là", a-t-elle précisé, sans préciser la date exacte de son songe prémonitoire. "J'ai rêvé de ça, je me suis réveillée hyper mal. Après, j'ai fini par oublier", a-t-elle affirmé. Et d'ajouter: "c'était mon rêve. Ce n'est pas forcément ce que sera la réalité".

Une interview un brin surréaliste qui a provoqué un torrent de réactions sur les réseaux sociaux, allant de l'attitude scandalisée qu'on l'on puisse traiter si légèrement un sujet aussi grave à celle un brin moqueur envers l'ancienne i>Télé.

"Ce qui a été diffusé, cela ne s'est pas passé comme cela pour moi. J'ai décrit un rêve que j'ai fait, mais juste comme exemple. Ils ont bien tourné leurs questions, je peux vous dire! Ils voulaient faire un buzz, à mon avis. J'ai des intuitions, c'est réel. Il m'arrive de rêver, mais ce rêve je ne dis à aucun moment qu'il correspond à l'affaire. Quand j'ai regardé l'affaire près de Nantes ça m'a donné des nausées, oui, parce que je suis sensible", s'est défendue la jeune femme au journal L'Express ce lundi 27. Elle s'est dite "traumatisée".