Quand la fiction rejoint la réalité: un partisan de Daech monte une vidéo de propagande à partir du jeu GTA 5

Le 1er mars 2017, un supporter de l'Etat islamique crée une chaîne YouTube où il poste une vidéo intitulée "GTA 5 Etat Islamique-Nous conquérons le ciel". Comme son titre l'indique, cette vidéo est en fait un montage de propagande en faveur de Daech réalisé à partir du jeu vidéo GTA 5. Cinquième avatar de la célèbre série Grand Theft Auto, GTA 5 est sorti en 2013 et a rapidement conquis son public. L'organisation terroriste elle-même s'était emparée du jeu dès septembre 2014 en le détournant pour une vidéo de recrutement. Le groupe a ensuite proposé des mods (modifications du jeu) pour simuler des combats mettant le joueur dans le contexte des affrontements livrés par l'EI, à destination de ses supporters.

C'est probablement un de ces mods qu'a utilisé le partisan du groupe terorriste à l'origine de cette vidéo. Sauf que cette fois, la démarche est inversée: le fan a imité des vidéos de propagande de l'EI pour réaliser un montage à l'intérieur du mod de GTA 5. Celui-ci débute avec la mention "Al-Haqq Mujahideen", qui apparaît en partie pour le titre de la chaîne YouTube (l'auteur indique également sa chaîne Telegram en dessous de sa vidéo). On retrouve ensuite la louange à Allah, ici en anglais, qui est au début de chacune des vidéos de propagande.

A gauche, la louange à Allah dans la vidéo montée à partir de GTA 5 ; à droite, la louange à Allah placée au début de chaque vidéo de propagande de l'EI.

La première séquence montre deux hommes, descendant d'une Toyota, qui mettent en œuvre un drone armé. Le logo "Al-Haqq media", alternant avec le drapeau de l'EI, apparaît en haut à gauche de l'image (dans les vidéos de propagande de Daech, le logo de la wilayat concernée est en haut à droite). Un nasheed de l'organisation djihadiste utilisé dans les vidéos militaires est incrusté en fond sonore. Six attaques de drones sont montrées, contre des groupes de soldats, ou des véhicules (Humvees ou chars M1 Abrams). La source d'inspiration est évidente: outre la première vidéo longue de la wilayat Ninive de l'EI montrant les attaques de drones armés à Mossoul (24 janvier 2017), on reconnaît de nombreux reportages photos sur ces attaques publiées depuis par l'EI et même la dernière vidéo de la wilayat Salahuddine montrant de nouveau des attaques de drones armés.

A gauche, le logo qui apparaît dans le montage fait avec GTA, en haut à gauche ; à droite, le logo de la wilayat Ninive, ici, qui apparaît en haut à droite des vidéos de propagande de l'EI.

A gauche, attaque de drone armé sur un Humvee dans le montage tiré de GTA 5 ; à droite attaque d'un drone armé de l'EI sur un Humvee dans la dernière vidéo de la wilayat Salahuddine.

A gauche, attaque de drone armé sur un char M1 Abrams dans le montage tiré de GTA 5 ; à droite, attaque d'un drone armé de l'EI sur un char M1 Abrams dans la vidéo de la wilayat Ninive du 24 janvier dernier.

Dans la deuxième séquence, l'auteur met en scène des attaques de véhicules kamikazes (VBIED). Un Humvee fonce sur un char M1 Abrams dans ce qui ressemble fort à une imitation de certaines séquences tournées par drone à Mossoul dans les vidéos de propagande de l'EI, idem pour la scène suivante. La troisième attaque, où un VBIED percute un camion militaire sur une route, ressemble fort à une scène vue récemment dans une vidéo de la wilayat Dijlah (Irak, sud de Mossoul).

A gauche, un Humvee VBIED fonce vers un M1 Abrams dans le montage GTA ; à droite, un 4x4 avec blindage artisanal de l'EI se dirige sur un M1 Abrams à Mossoul, dans une vidéo de la wilayat Ninive (14 novembre 2016).

A gauche, un VBIED explose contre un camion sur une route, dans le montage GTA 5 ; à droite, un VBIED se jette sur un convoi de l'armée irakienne, vidéo de la wilayat Dijlah (décembre 2016).

Dans la scène suivante, on peut voir un kamikaze monté dans un camion transformé en VBIED (on peut même voir du blindage artisanal ajouté pour la protection contre les armes antichars, comme dans la réalité). Un nouveau nasheed fréquemment utilisé par l'EI lors des attaques de VBIED remplace le précédent. L'auteur insère également un bandeau "Puisse Allah accepter notre frère", comme on peut le voir dans certaines vidéos de Daech, avec le buste du combattant qui apparaît au moment de son attaque en bas de l'écran. Il pousse le détail jusqu'à montrer au ralenti et en zoom l'explosion du camion, ce que fait parfois l'EI dans ses propres montages.

Le camion VBIED dans le montage GTA 5: en bas, le kamikaze et le bandeau "Puisse Allah accepter notre frère".

Un camion VBIED de l'EI va se faire exploser au milieu d'une colonne de l'armée irakienne, Mossoul, vidéo de la wilayat Ninive (14 novembre 2016).

Pour finir, le montage met en scène une exécution. Un combattant débarque d'un Toyota Hilux, se place derrière un prisonnier en tenue orange encadré par deux autres combattants armés et un drapeau du groupe salafiste, et l'abat d'une balle dans la tête. La mise en scène rappelle furieusement les scènes d'exécution de l'EI généralement placées à la fin de ses montages vidéos, dans celles militaires en tout cas, sur fond d'un autre nasheed.

La mise en scène de l'exécution dans le montage GTA 5 décalque celles des mises à mort dans les vidéos de propagande de l'EI.

En guise de conclusion, si les djihadistes ne le sont certainement pas devenus en raison de jeux vidéos violents, on ne peut que constater la facilité avec laquelle ils détournent ces derniers pour servir leur discours.