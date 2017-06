Violemment percuté par un bus lancé à pleine vitesse, un homme se relève et rentre dans un pub (vidéo)

Les images de la vidéo sont particulièrement impressionnantes mais heureusement tout est bien qui finit bien. Un habitant de Reading dans le sud du Royaume-Uni, Simon Smith, a eu beaucoup de chance samedi 24 au matin.

Ce Britannique de 53 ans a été violement heurté par derrière par un bus à impérial lancé à pleine vitesse dans un virage qui semblait dangereux. La vidéosurveillance de la ville a filmé la séquence haurissante. La victime est projetée sur plusieurs mètres et ne semble devoir son salut qu'à la présence du mobilier urbain qui l'a empêchée d'être écrasée. Des débris et des bouts de bois jonchent le bas-côté de la rue après l'accident. Le pare-brise avant du bus s'est même brisé sous le choc.

Plus étonnant encore, Simon Smith se relève immédiatement après l'impact et rentre dans un pub. Il sort alors du champ de la caméra et ont peut voir des témoins venir s'enquérir de son état après cet accident d'une rare violence. Une ambulance est rapidement arrivé sur les lieux pour le prendre en chrage.

"Je suis heureux d'être en vie", a confié le miraculé à la BBC. Il souffre de coupures et de contusions mais a pu rapidement sortir de l'hôpital. "Et je crois qu'il est juste allé boire une pinte pour se détendre", a raconté à des médias britanniques un des gérants du Purple Turtule, le pub en question, Daniel Fraifeld.

La société des transports de Reading a annoncé qu'une enquête allait être ouverte pour comprendre les circonstances exactes de l'accident qui aurait pu coûter très cher à Simon Smith.