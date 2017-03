Paris: un homme blessé par balle en sortant d'un magasin du Xe arrondissement

La piste du règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs. Un homme a été blessé par balle alors qu'il quittait le magasin de scooters dans lequel il travaille, dans le XIe arrondissement de Paris.

D'après les premières constations, l'auteur du coup de feu a attendu la victime, au niveau du milieu du boulevard du Temple, vers 19h. A l'instant où la victime, âgée de 42 ans, est sortie de la boutique, l'agresseur a tiré en direction de sa cuisse, avant de regagner son véhicule. Il a ensuite rejoint un complice, présent dans la voiture au moment des faits, et s'est enfui.

Touché à la cuisse, l’homme pris pour cible s’est réfugié en rampant à l’intérieur du magasin avant d’alerter les secours. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour prendre en charge le blessé en lui prodiguant les premiers soins dans la boutique avant de l'évacuer en urgence vers l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Il est désormais hors de danger.

Entendu par les policiers, le quadragénaire a indiqué ignorer l'identité de son agresseur. Pour l'heure, l'enquête a été confiée au 1er district de la police judiciaire. Le journal Le Parisien précise qu'un étui de cartouche de 9mm a été retrouvé sur le trottoir.

La "jambisation" est un moyen de règlement de comptes fréquent entre dealers. Le mode opératoire est simple: sans chercher à tuer, le tireur vise les membres inférieurs de sa cible, qui se retrouve avec des balles dans la cuisse ou le genou. Les raisons sont simples: le tireur échappe ainsi aux assises et donc aux peines les plus lourdes et cela permet de faire un exemple. "Un mec qui disparaît, au bout de 15 jours, on l'oublie. Alors que celui qui se trimballe dans la cité avec des béquilles ou en fauteuil roulant, c'est autre chose", précisait un policier en 2015.