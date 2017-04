Rennes: deux enfants de trois ans disparus du centre de loisirs retrouvés dans le métro

L'étonnement l'a disputé à la colère des parents à Rennes, après que deux enfants âgés de trois ans ont réussi à quitter leur centre de loisirs et à prendre le métro situé à près d'un kilomètre de là. Par chance, ils ont été repérés et rapidement ramenés.

L'affaire révélée par Ouest France s'est déroulée mercredi 29 mars dans l'après midi. Un petit garçon et une petite fille de trois ans ont décidé de profiter de l'intervalle entre le goûter et la récréation pour fausser compagnie à leurs camarades et aux animateurs du centre de loisirs Pascal Lafaye, situé boulevard du Portugal dans le quartier du Blosne.

Inconscients des risques mais débrouillards, les deux bambins ont réussi à se rendre jusqu'à la station de métro Triangle, pourtant située à quelque 800 mètres. Ils ont même tranquillement pris le métro. Ce n'est que lorsque la nounou d'un des deux enfants est passée le prendre que l'équipe du centre s'est rendue compte de leur disparition.

Par chance, après deux stations de métro, une mère de famille les a reconnus car ses enfants fréquentent le même centre de loisirs. L'escapade des deux têtes blondes aura donc duré moins d'une heure. En revanche, l'une des mères de famille, interrogée par le quotidien régional, s'étonne du peu de cas qui a été fait de cette situation dans un premier temps: "J’ai été sidérée de ne pas avoir été alertée et que personne n’ait appelé la police. On n’a même pas dit à la nounou que les enfants avaient disparu"!

La mairie a déclaré qu'il s'agissait d'une "défaillance inacceptable", annonçant l'ouverture d'une enquête interne et qu'elle recevrait les parents.