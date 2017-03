Rennes: un homme tente de s'immoler par le feu devant la préfecture, il se brûle au 2e degré

Il a voulu mettre fin à ses jours. Agé de 22 ans, un homme de nationalité tchadienne a tenté de s'immoler par le feu, ce lundi 13 au matin, à Rennes. Les faits se sont déroulés aux alentours de 10h20 dans le hall de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, quartier Beauregard. Sans que personne ne s'en doute, la victime, qui était venue demander une régularisation de sa situation, s'est aspergée d'essence avant d'allumer le feu. Mais un témoin s'est rapidement saisi d'un extincteur pour mettre fin à l'horreur qui se déroulait sous ses yeux.

Brûlé au 2e degré au visage et au cou, l'homme a été pris en charge par les secours et a été évacué vers le CHU de Pontchaillou. En parallèle, une femme de 24 ans, victime d'un malaise, a elle aussi été assistée médicalement avant d'être conduite à l'hôpital par les pompiers. Face à drame, le public et le personnel administratif de la préfecture ont été évacués pendant 30 minutes.

Ce n'est pas la première fois qu'un homme tente de mettre fin à ses jours au sein de cet établissement. En octobre 2014, un homme avait fait irruption dans la préfecture d'Ille-et-Vilaine brandissant une barre de fer et menaçant de s'immoler avec un bidon d'essence. Après avoir vociféré des menaces envers le personnel, il avait rapidement été neutralisé par un policier qui lui avait tiré une balle dans la jambe. Il s'agissait d'un ressortissant congolais qui "venait dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour" et dont le dossier "n'était pas problématique", avait indiqué la préfecture.