Rennes: ivres, deux détenus en semi-liberté agressent un vigile et un SDF

Ils devaient profiter de leur semi-liberté pour préparer leur réinsertion. Au lieu de ça, deux détenus de la prison de Vézin près de Rennes en Ille-et-Vilaine en ont profité pour s'alcooliser massivement et agresser deux personnes, révèle ce mercredi 4 Ouest-France.

Les faits se sont déroulés vendredi 29. "Les deux hommes, âgés de 23 et 31 ans, avaient pourtant l’intention d’aller consulter un psychologue et se rendre à des rendez-vous en vue de leur libération", explique le quotidien. Sauf qu'il n'en a rien été. En effet, les deux détenus ont entamé leur processus d'alcoolisation dès 9h du matin. A 13h, les deux compères sont ivres et se livrent à leur première agression: ils s'en prennent à un jeune sans domicile fixe, fragile psychologiquement. "Ils m’ont frappé. Un me tenait pendant que l’autre cognait. Ils m’ont volé mon portable et un billet de 10 euros", a-t-il témoigné devant le tribunal correctionnel qui les juge en comparution immédiate.

Loin d'en avoir fini, les deux ivrognes souhaitent alors pénétrer dans un supermarché mais sont arrêtés par le vigile qui leur reproche d'avoir une canette de bière à la main. Ce dernier va alors être pris à partie et le ton va vite monter. "Insultes, menaces, échange de coups. Le plus jeune a fini par jeter sa bière sur l’agent de sécurité", précise Ouest-France.

Les deux compères vont finalement être interpellés, non sans mal, par les forces de l'ordre. Lors de leur garde à vue, ils ont tenté d’expliquer leur comportement par l’alcool.

Le tribunal a finalement été peu sensible à cet argument mardi 3: le plus jeune écope d'un an de prison tandis que son aîné de six mois. Ils ont donc réintégré leur cellule de Vézin.