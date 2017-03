Rennes: le corps sans vie de Ronan Le Barch retrouvé en forêt, la piste du suicide privilégiée

La mauvaise nouvelle est tombée. Le corps sans vie de Ronan Le Barch a été retrouvé par des promeneurs mardi 21 dans la forêt de Liffré, en Ille-et-Vilaine. Disparu depuis le 10 mars, ce jeune étudiant, qui habitait à Rennes, aurait mis fin à ses jours d'après les derniers éléments divulgués. Selon son entourage, il semblait relativement déprimé. Il y a peu, il était rentré chez ses parents, près de Vannes, pour se ressourcer avant de rentrer à Rennes, ville de ses études.

Inscrit à l'université en première année à la fac de science et physique de la matière à l'université de Beaulieu, le jeune homme avait été vu pour la dernière fois près de la piscine des Gayeulles à Rennes. Originaire de la commune de Baden dans le Morbihan, il avait auparavant fermé sa chambre universitaire et glissé les clefs sous la porte, ce qui ne laissait rien présager de bon.

La police avait alors lancé un avis de recherche pour disparition inquiétante. Les parents, eux, avaient également tout fait pour tenter de le retrouver. Son père avait par exemple lancé de nombreux appels à témoins via les réseaux sociaux. En vain. Il vient de confirmer la mort de son fils via un communiqué, remerciant au passage toutes les personnes qui l'avaient aidé dans sa démarche. "La vie comporte des obstacles et grâce à vous tous, nous franchirons celui qui se dresse devant nous", a-t-il écrit.

Ce mercredi matin, le parquet restait toutefois prudent: "Selon les premiers éléments, le jeune homme découvert mardi soir, serait bien Ronan Le Barch. Il nous faut faire des dernières vérifications pour en être totalement sûr", a expliqué Sarah Huet, substitut du procureur.