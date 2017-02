Rennes: procès d'un employé qui filmait ses collègues féminines dans les toilettes à leur insu

"Une histoire sordide". Un homme de 36 ans a été jugé lundi 20 février à Rennes pour avoir filmé à leur insu des femmes, ses collègues de travail, dans les toilettes de son entreprise, rapporte Ouest France. Il a écopé de quatre mois de prison avec sursis.

L'affaire remonte à en août 2016, une salariée a découvert une caméra cachée dans les toilettes de son entreprise, situé à Châteaugiron, près de Rennes en Ille-et-Vilaine. Les images révèlent le visage de son propriétaire, en train d’installer le dispositif.

"J’avais acheté la caméra depuis 15 jours, je la plaçais dans les toilettes des femmes tous les jours, à 13h. Puis je la récupérais cinquante minutes plus tard. Après avoir visionné les images, le soir, je les supprimais. Puis je recommençais le lendemain", s'est-il expliqué devant le tribunal correctionnel.

Une explication qui n'a pas du tout convaincu une avocate des parties civiles qui a tenu à souligner la violence psychologique que cette attitude infligeait à sa cliente. "Ces femmes se sentent trahies, mais aussi humiliées", a-t-elle martelé. Ce à quoi la défense a rétorqué qu'il s'agit là d'une histoire "sordide, mais également triste", due à de mauvaises expériences du trentenaire avec les femmes.

L'accusé a été reconnu coupable à l'issu des débats. En plus de sa peine de prison avec sursis, il devra également indemniser les deux victimes à hauteur de 500 euros chacune.

Un homme de 57 ans a été jugé pour des faits similaires en janvier à Caen. Il a reconnu avoir caché une caméra dans les toilettes sur son lieu de travail, la chambre d’agriculture du Calvados, pendant deux ans. Plus de trente salariées s'était constituées parties civiles. Le parquet a requis un an de prison dont six mois avec sursis, soient six mois ferme. Verdict le 28 février.