Rennes: un cambrioleur de 9 ans interpellé une nouvelle fois par la police

Il ne semble pas vouloir retenir les leçons de ses erreurs. Dans la nuit de dimanche 1er octobre à ce lundi 2, un garçon de neuf ans, déjà interpellé la semaine dernière par les forces de l'ordre, a une nouvelle fois fait des siennes en cambriolant cette fois-ci un magasin de sport. Les faits se sont déroulés aux alentours de 3h30 du matin, selon les informations rapportées par Ouest-France. Avec trois autres mineurs, il a brisé la porte d'entrée du commerce pour y dérober du matériel informatique.

C'est un habitant du quartier, réveillé par le bruit des auteurs du délit, qui a prévenu les policiers. Rapidement déployés sur place, ils ont interpellé les quatre mineurs dont l'enfant âgé de neuf ans et un autre âgé de 10 ans. Plusieurs signalements ont également fait part de plusieurs autres cambriolages cette nuit-là, des commerces situés à proximité dévalisés selon le même mode opératoire.

Finalement, ce sont des éducateurs qui sont venus les chercher mais, très vite, les deux petits ont réussi à échapper à leur vigilance et se sont enfuis. "Ils sont vraiment très jeunes. Légalement, on ne peut rien faire. La seule action est éducative", a confié un policier au quotidien. Quant aux deux autres mineurs, âgés de 13 et 15 ans, ils ont été placés en retenue judiciaire puis en garde à vue.

Le petit garçon, âgé de neuf ans, avait déjà fait parler de lui la semaine dernière pour des faits similaires. En effet, il avait été interpellé par les forces de l'ordre après avoir cambriolé un bar-tabac de la rue Saint-Hélier à Rennes avec trois autres complices. Deux d'entre eux avaient réussi à se faire la malle tandis que lui et un autre garçon de 16 ans avaient été interpellés. Confié à des éducateurs, il avait encore une fois réussi à s'enfuir dès la sortie du commissariat.

Cette même journée, il avait déjà été confié à la police alors qu'il circulait sans billet, sans papier et sans accompagnant à bord d'un train entre Brest et Rennes.