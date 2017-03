Rennes: un jeune de 19 ans, originaire du Morbihan, disparaît sans laisser de trace

La disparition est pour le moins inquiétante. Un jeune homme de 19 ans s'est volatilisé, sans donner le moindre signe de vie, depuis le 10 mars, dans la ville de Rennes. Plusieurs éléments font craindre le pire, bien qu'aucun signe précis confirmant la piste du suicide n'a été relevé.

Ronan Le Barch, 19 ans, est originaire de la commune de Baden, dans le Morbihan. C'est à Rennes, où il étudie, que le garçon a été vu pour la dernière fois. Inscrit à l'université en première année à la fac de science et physique de la matière à l'université de Beaulieu, il a quitté sa résidence universitaire le 10 mars, pour ne plus jamais reparaître. D'après les premiers éléments de l'enquête, il a emporté avec lui un sac avec quelques vêtements avant de glisser son trousseau de clés sous la porte, un signe qu'il ne souhaitait plus revenir dans sa chambre.

Suite à son départ, il a été aperçu pour la dernière fois entre 15h30 et 16h le même jour. Depuis, plus rien. L'absence du moindre signe de vie ou d'un quelconque mouvement sur son compte bancaire font craindre un suicide. Reste pourtant la question troublante d'un jeune homme emportant avec lui des vêtements, dans ce qui ressemble le plus à une fuite qu'à une volonté d'en finir.

Le jeune homme semblait relativement déprimé d'après son entourage. Ayant débuté ses études supérieures cette année, il avait connu un bon départ avant de brusquement décrocher. Le 11 février 2017, jour de son anniversaire, Ronan Le Barch envoie un email à ses parents expliquant qu'il ne va plus en cours et ne quitte plus guère sa chambre. Après trois semaines de repos au domicile familial, il était retourné à Rennes pour essayer d'achever son année.

Des proches de Ronan sillonnent toujours la ville à la recherche du jeune homme. Mais ils restent pour l'instant sans aucun signe pouvant laisser espérer une issue heureuse.