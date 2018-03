Rennes: une sexagénaire meurt sur son brancard aux urgences

Sa mort interroge. Une femme de 60 ans a perdu la vie lundi 12 aux urgences du CHU de Rennes, selon une information rapportée ce mercredi 14 par Ouest-France. Lorsqu'elle est décédée, elle était allongée sur un brancard et attendait d'être examinée par un médecin.

Visiblement, d'après les premiers éléments rapportés par la direction du CHU Pontchaillou, la patiente avait été admise une heure plus tôt pour des douleurs abdominales et ne présentait "aucun signe de détresse vitale". Ce sont des pompiers, présents sur place, qui ont donné l'alerte. La sexagénaire ne respirait plus et n'est pas revenue à la vie malgré les multiples tentatives de réanimation.

Comme l'a rapporté le quotidien, les urgences du CHU de Rennes étaient saturées lorsque le drame s'est produit. Au total, près de 100 patients étaient "présents dans le service dont 70 admis les cinq heures précédentes", a affirmé la direction du CHU précisant que le personnel faisait également face "à la présence simultanée d’urgences avec mise en jeu du pronostic vital, nécessitant une prise en charge immédiate". Une autopsie doit prochainement avoir lieu afin de déterminer avec précision les causes de sa mort.

Suite à l'annonce de cet accident, le syndicat FO a réagi, dénonçant les conditions de travail au sein des hôpitaux. "Le personnel est souvent dans une impasse et doit pallier le plus urgent", a rappelé à Ouest-France Fabrice Lerestif. Et d'ajouter: "Nous dénonçons depuis longtemps le manque de moyens pour une bonne prise en charge des patients, notamment aux urgences du CHU de Pontchaillou".