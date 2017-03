République démocratique du Congo: un Français kidnappé dans l’est du pays, le quai d'Orsay confirme

On ignore encore l'identité des ravisseurs. Un Français figure au nombre des personnes enlevées mercredi 1er mars dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a confirmé, ce jeudi 2, le ministère français des Affaires étrangères. "Nous confirmons la présence d'un ressortissant français parmi les personnes enlevées le 1er mars dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC)".

"Nous n'avons à ce stade aucune information concernant les auteurs de l'enlèvement. Nous sommes mobilisés, en lien avec les autorités congolaises pour faire toute la lumière sur ces faits et parvenir à la libération de notre compatriote", précise le Quai d'Orsay. Il est probable qu'il s'agisse d'un enlèvement crapuleux dans le but d'obtenir une rançon.

Plus tôt dans la journée, le groupe canadien Banro, coté à la Bourse de Toronto, avait annoncé que des hommes armés étaient entrés dans la nuit de mardi à mercredi dans un site minier dans la région du Kivu et avaient enlevé cinq salariés de la société, dont trois Congolais et un Tanzanien. Banro est une société canadienne qui exploite plusieurs mines d'or en République démocratique du Congo et qui a deux autres projets aurifères, précise le site internet de la compagnie.

La région minière du Kivu est particulièrement instable depuis plusieurs dizaines d'années notamment à cause de ses richesses. De nombreux massacres y ont été perpétrés entre 1996 et 2005 par différentes armées, dont celles des généraux rebelles du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) Nkundabatware et Mutebesi et des Forces armées congolaises et des milices diverses, congolaises et étrangères, dont les milices réfugiées depuis 1994 qui ont perpétré le génocide au Rwanda.