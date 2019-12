RER D : une femme accouche en pleine grève à Villeneuve-Saint-Georges

Une petite fille est née dans un wagon du RER en gare de Villeneuve-Saint-George, mercredi 11 décembre. Une naissance qui n’est pas liée aux conditions de transport difficiles depuis le début de la grève. Mais qui a certainement réchauffé le cœur des usagers de ce RER D.

C’est l’heureux évènement de ces grèves RATP et SNCF : un bébé est né mercredi 11 décembre à bord d’un RER stationné en gare de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). La maman est montée en gare de Lyon. Selon un porte-parole de la SNCF, « elle avait déjà du mal à marcher et un agent dans la gare lui a recommandé de ne pas monter dans le train ». Mais la future maman, n’ayant sans doute d’autre choix, a insisté et est montée dans le train. Quelques stations plus tard, elle y a perdu les eaux.

Le train s’est donc immobilisé en gare de Villeneuve-Saint-Georges où les autres passagers ont été invités à descendre. Ce qu’ils ont fait avec « beaucoup de civisme », précise la SNCF. Les pompiers de la ville sont alors intervenus. Ils ont d’abord protégé le wagon des regards curieux. Quelques minutes plus tard, une petite fille naissait en bonne santé. L’enfant a été conduite dans un hôpital proche avec sa maman qui se porte bien également.

Un pass Navigo gratuit en guise de cadeau de naissance

Au total, le train a été immobilisé 40 minutes. « Ce ne sont pas les conditions de transport qui ont provoqué l’accouchement car cela s’est déroulé en dehors des heures de pointe et le train n’était pas bondé », précise la SNCF qui espère retrouver ces deux passagers hors du commun : « On a un nouveau client, on va lui souhaiter la bienvenue ». En guise de cadeau de naissance, l'enfant recevra certainement Pass Navigo gratuit. Pour une durée d’un an si la SNCF se contente du service minimum... Jusqu’à 25 ans si elle se montre aussi généreuse que pour la naissance d’une autre petite fille, le 13 décembre 2018, sur cette même ligne du RER D, mais cette fois en gare de Saint-Denis Stade-de-France.

Chaque année, plusieurs enfants voient le jour dans les trains ou les gares françaises. En 2018, 4 enfants sont nés sur le seul réseau de trains franciliens.