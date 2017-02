La Réunion: un curé accusé de viol sur mineur en garde à vue depuis mercredi

Le père Fabrice Ibrahim, curé de la paroisse de la Plaine des Palmistes, un village de l'est de l'île de La Réunion, était en garde à vue ce jeudi 23 à la suite d'accusations de viols et agressions sexuelles sur un mineur, a appris l'AFP de source judiciaire.

Le curé de 42 ans, dans cette paroisse depuis septembre 2010, a été interpellé mercredi 22 en milieu de journée et a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Benoît, la principale ville de l'est de La Réunion. Le prêtre est arrivé ce jeudi matin au tribunal de Champ Fleuri où sa garde à vue a été prolongée par le procureur de la République de Saint-Denis, rapporte Europe 1.

Les soupçons de viols et d’agressions sexuelles qui pèsent sur le prêtre Fabrice Ibrahim se sont produits entre 2013 et 2015. D'après Linfo.re, la présumée victime était âgée de 14 ans au commencement de cette affaire. Le jeune homme a aujourd’hui 18 ans. Il s'est confié à des proches il y a peu de temps. Ses parents ont alors décidé de porter plainte. L'évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry a signifié au prêtre l'interdiction d'officier. Devant la presse, il a souligné qu'il appliquait "une tolérance zéro" pour les actes de pédophilie "de la part de n'importe qui et surtout d'un curé". Par ailleurs, la mère du garçon a elle aussi confié avoir été victime d’attouchements sexuels par le prêtre en question. De son côté, le père Ibrahim a reconnu une partie des faits, tout en parlant de relations sexuelles consenties.

L'évêque qui soutient le garçon et sa famille, a incité ce dernier à s'exprimer: "J'ai demandé (à la victime présumée) de ne pas avoir honte, de parler, de dire tout". Le dossier du père Fabrice Ibrahim a été transmis à Rome.