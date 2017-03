Rhinocéros abattu par des braconniers à Thoiry: une première en Europe, la police avait mis le zoo en garde

L'acte de braconnage perpétré dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 dans le zoo de Thoiry défie l'entendement par l'audace des malfaiteurs. Ceux qui ont pénétré dans l'enclos des rhinocéros blancs pour abattre de trois balles dans la tête à bout portant "Vince", quatre ans, et lui tronçonner une corne, sont passés par un grillage de plus de trois mètres de haut, et ont forcé plusieurs cadenas.

Une telle attaque est une première en Europe dans un parc zoologique. En 2011, Europol, l'office européen de la police, avait invité les parcs animaliers européens à la plus grande prudence dans la conservation des animaux. D'autant que le zoo de Thoiry avait déjà connu à cette époque une mésaventure similaire. Le lieu avait déjà été "visité" par des malfaiteurs qui avaient dérobé des tamarins, un type de petits singes d'Amérique.

En juillet 2011, une corne de rhinocéros avait déjà été dérobée en France, dans un musée de la région Poitou-Charentes. Le vol faisait suite à une vingtaine de faits similaires en Europe.

L'Europe compte actuellement 250 rhinocéros blancs dans les différents parcs zoologiques du continent. Depuis la mise en garde d'Europol, ils sont sous une surveillance renforcée. Comme l'était ceux de Thoiry, ce qui n'a malgré tout pas empêché les malfaiteurs, motivés et agissant de façon professionnelle, à commettre leur acte.

Les rhinocéros sont en effet chassés pour leur corne, à laquelle certaines cultures, notamment en Asie, prêtent des vertus médicales voire aphrodisiaques. Sur sa page Facebook, le zoo de Thoiry explique qu'en 2015, sur le marché noir, la corne de rhinocéros s'échangeait à 51.000 euros le kilogramme.