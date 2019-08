Rhône: disparition inquiétante d'une jeune femme, sa mère lance un cri du cœur

La gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoins pour disparition inquiétante suite à la disparition de Lorraine Raguin, 29 ans, mère de famille, qui a quitté son domicile de Bron (près de Lyon) dans la nuit du 10 au 11 août et n'a plus donné signe de vie depuis.

Elle est partie à bord de son véhicule, une Ford Fiesta rouge qui a été retrouvée dans l'Ain mardi dernier, mais aucune trace de la jeune femme aux alentours.

Les gendarmes sont mobilisés pour la retrouver. Une enquête a été ouverte et les recherches se concentrent autour de la commune de Beynost, où sa voiture immatriculée AC-400-YN a été découverte.

AVIS DE RECHERCHE / APPEL A TÉMOINS / RAPPEL Lorraine Raguin disparue à Bron (69) Appel à témoins après la... Publiée par Diffusion de Fugues et Disparitions sur Mardi 13 août 2019

Lorraine Raguin est une jeune femme de 29 ans à la corpulence mince. Elle mesure 1m65 et a les cheveux châtain-roux.

Sa mère, Doris, a posté lundi 19 août un cri du cœur sur sa page Facebook, espérant que Lorraine le voit, ou que quelqu'un sache où elle est.

"Ma fille mon amour (…), donne-moi de tes nouvelles, amour de ma vie je n'en peux plus de supporter ton absence ta disparation ça me fait mal (…). Tes parents sont là pour toi et quoi qu'il se passe dans ta vie, tes décisions nous sommes et seront à ton écoute pour t'épauler et te soutenir", a-t-elle écrit.

"Et si jamais quelqu'un sait où elle se trouve et qui pense lui rendre service en croyant la protéger ayez pitié de notre souffrance et essayez de la raisonner pour qu'elle rentre retrouver sa famille", a-t-elle aussi demandé, laissant entendre par ces mots qu'il s'agit d'une disparition volontaire.