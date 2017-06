Ricardo et Nehuda soupçonnés de maltraitance: la justice leur retire leur bébé

L'enquête évolue lentement mais les éléments qui en fuitent sont pour l'instant accablants pour les parents. La petite Laïa, quatre mois seulement, la fille des deux "stars" de la téléréalité Ricardo (Pinto) et Nehuda (Léa Jérôme de son vrai nom) souffre visiblement de graves fractures à la face. Elle est pour l'instant toujours hospitalisée, et ses parents restent suspectés d'actes de sérieuses maltraitances. La justice, dans l'attente d'informations complémentaires, a d'ailleurs décidé de retirer le nourrisson à ses parents qui n'en auront provisoirement plus la garde quand le bébé sortira de l'hôpital.

Lundi 26, les deux parents, connus pour leur relation tumultueuse qui s'est nouée sur des plateaux de téléréalité, se sont présentés à l'hôpital, expliquant que leur fille a reçu sur le visage le téléphone portable de son père que ce dernier a jeté sur la banquette arrière de leur voiture où se trouvait le nourrisson, alors que la petite famille roulait dans l'Yonne.

Les deux parents ont été placés en garde à vue lundi 26 et sont sortis mardi 27. Une enquête a été ouverte à l'issue de cette période, et le couple reste pour l'instant présumé innocent malgré les lourds soupçons de la justice.

Le duo s'est rencontré sur le tournage de la saison 8 des Anges à Hawaï et, entre disputes et réconciliations, était resté ensemble après l'émission. Nehuda avait déjà une petite expérience des plateaux en ayant participé à l'émission The Voice sur TF1 et s'être brièvement qualifiée dans l'équipe de Zazie. Ricardo, lui, est un participant régulier des émissions de téléréalité. Il était d'ailleurs encore à l'écran au moment des faits, pour le programme Moundir et les apprentis aventuriers sur W9. La saison actuelle, en cours de diffusion (et qui a battu son record d'audience), a d'ailleurs été retouchée pour effacer le nom du participant au générique et couper les scènes où il apparaît colérique et instable. Nehuda de son côté a clôturé ses différents réseaux sociaux, sauf Instagram (qui n'est cependant plus alimenté) où la belle se laissait à afficher son bonheur conjugal, son bébé et quelques publications sponsorisées.