Ricardo Pinto soupçonné de maltraitance sur sa fille: son comportement violent lui a déjà causé des problèmes

Ricardo Pinto, jeune homme populaire dans le monde de la téléréalité, passé par Friends Trip, les Anges ou encore Moundir et les apprentis aventuriers, est depuis lundi 26 empêtré dans des ennuis judiciaires suite aux soupçons de violences à l'encontre de sa fille de quatre mois, Laïa, dont il fait l'objet avec sa compagne Nehuda, également connue par le biais d'émissions (The Voice, les Anges de la téléréalité).

Après quelques heures passées en garde à vue, à nier les faits de maltraitance, les parents de la petite Laïa ont été libérés le lendemain. Mais sur les réseaux sociaux, les langues se sont rapidement déliées. Plusieurs personnalités de la télévision, qui ont fait des tournages avec Ricardo, ont témoigné du comportement violent du jeune homme, qui lui a causé des problèmes avec plusieurs camarades, notamment lors de la saison 8 des Anges.

Il avait notamment failli en venir aux mains avec un certain Dimitri, champion de bodybuilding, et des membres de la sécurité avaient dû les séparer. Aurélie Preston, qui a participé à la même saison des Anges, à Hawaï, avec lui, avait aussi expliqué en 2016 qu'il l'avait menacée et avait même voulu lui jeter un saut d'urine dessus.

Avant cela, en 2015, Ricardo avait été viré par la production de NT1 de la Villa des cœurs brisés pour avoir violenté des camarades féminines. Il avait toujours démenti.

Son ami Eddy, qui est depuis devenu son ennemi, avec qui il avait fait Friends Trip, avait assuré il y a trois ans, que Ricardo était violent avec les femmes, et qu'il avait notamment failli frapper deux participantes à l'époque, Clémence et Julia.

Tout récemment, il s'était emporté sur Snapchat en s'adressant à Bastien, candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 2, employant un vocabulaire très vulgaire, car son nouvel ennemi juré avait tenté de détruire son couple en insinuant que Ricardo avait dragué son ex, Fidji, sur le tournage de l'émission il y a quelques semaines.

Autant d'éléments qui pourraient desservir Ricardo dans l'enquête en cours pour violences sur mineur de moins de 15 ans.