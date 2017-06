Ricardo et Nehuda soupçonnés de violences sur leur bébé: Fanny de "Secret Story" les accuse preuve à l'appui (photo)

Deux starlettes de téléréalité, Ricardo Pinto et Nehuda (Lea Jerome de son vrai nom), sont dans la tourmente depuis lundi 26, jour où leur petite fille de 4 mois a été hospitalisée avec des fractures et des ecchymoses au niveau visage. Ils ont été placés en garde à vue suite à ces soupçons de violences, avant d'être relâchés le lendemain. Sur Twitter, Fanny Rodrigues de Secret Story 10, s'est indignée comme nombre d'internautes et de célébrités de la télévision.

Moi qui viens de devenir maman je ne pourrais jamais faire une chose pareil!! J'espère que cela est faux car sinon je vais les insulterhttps://t.co/mCw0qxxQlo — Fanny Rodrigues SS10 (@nyroodrigues) 28 juin 2017

Ricardo et Nehuda, qui se sont rencontrés sur le tournage des Anges de la téléréalité, nient les faits de violences et ont expliqué que le jeune homme avait jeté son téléphone à l'arrière de la voiture sans faire attention. La petite Laïa aurait reçu l'appareil en plein visage.

Une enquête a été ouverte pour "violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans" et le parquet de Tarascon pourrait ordonner le placement provisoire de la fillette une fois sa sortie de l'hôpital.

Ricardo et Nehuda étaient très populaires sur les réseaux sociaux avant cet incident. Aimés ou détestés, ils étaient régulièrement au cœur de toutes les discussions des fans de téléréalité. Et depuis que Le Parisien a révélé cette affaire, les usagers des réseaux sociaux ont "organisé" un procès en parallèle de l'enquête, insultant et accusant les deux jeunes parents, en faisant sauter le principe de présomption d'innocence.

D'autres personnalités de téléréalité ont aussi jeté de l'huile sur le feu. Fanny Rodrigues, elle-même jeune maman, les a accusés de mentir en publiant une photo de Nehuda avec son bébé, dans un jacuzzi, où l'on aperçoit une tache sur l'épaule de la petite fille.

Les coups sa date pas dhier à mon avis vu le bleu que la croupi a sur l'épaule donc arrêter de mentir et assume vos acte#ricardo #Nehuda pic.twitter.com/LL1MvALmtb — Fanny Rodrigues SS10 (@nyroodrigues) 28 juin 2017

"Les coups, ça date pas d'hier. (…) Assumez vos actes" a-t-elle écrit. Certains internautes ont appuyé ses propos, d'autres lui ont demandé de retirer le tweet par prudence car il pourrait s'agir d'une tache de naissance.