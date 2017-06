Roanne: disparition d'un enfant de 13 ans, retrouvé en PACA, son père activement recherché

Les services de la gendarmerie ont mené depuis lundi 26 au soir à Roanne (Loire) d'intenses recherches pour tenter de localiser un collégien de 13 ans, rapporte le site de M6.

La disparition de l'enfant a été signalée en fin d'après-midi. C'est sa mère qui a donné l'alerte, inquiète de ne pas voir son fils rentrer du collège. Dans un premier temps, elle a joint le groupe scolaire pour tenter de savoir où était son enfant, c'est alors qu'elle a appris que ce dernier ne s'est pas présenté en cours de la journée.

Persuadé que son fils n'a pas fugué, la mère de famille avertit immédiatement les forces de l'ordre. Auprès des services de la gendarmerie, la mère de famille aurait indiqué qu'elle soupçonnait fortement son ancien compagnon d'un possible enlèvement du garçon. La chaîne précise que l'individu, âgé de 38 ans, est connu défavorablement de la justice pour des faits d’atteinte sexuelle (des faits de nature sexuelle commis sur un mineur sans contrainte) remontant à 2002.

Les forces de l'ordre se sont donc rendues au domicile du suspect pour l'interroger mais n'ont trouvé personne sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu aurait fait le plein de son véhicule et aurait emprunté de l'argent.

Finalement les forces de l'ordre ont réussi à localisé l'enfant en région PACA et l'ont retrouvé ce mardi 27. Il est sain et sauf. L'homme n'a pas été retrouvé et est toujours intensément recherché par les forces de l'ordre.