Roissy: 2 personnes entre la vie et la mort et 7 autres blessés dans un accident de car sur l'A1

Le car transportait une trentaine de passagers. Deux personnes ont été très grièvement blessées dans un accident de car survenu ce jeudi 19 au matin au niveau de l'aéroport de Roissy (Val-d'Oise), sur l'autoroute A1. Sept autres passagers ont été plus légèrement touchés. Le véhicule aurait heurté un plot en béton à l'entrée d'un tunnel passant sous les pistes, selon les informations rapportées par France Bleu Paris région.

Il était aux alentours de 8h, ce jeudi matin, lorsque l'accident est survenu. L'engin roulait en direction du Nord, dans le sens Paris-province avec une trentaine de passagers à son bord, de nationalités françaises, chinoises et britanniques. Les deux blessés les plus graves seraient ainsi un Français et un Anglais qui auraient été touchés au visage par des débris de verre. Ils ont été évacués vers les hôpitaux proches par des unités des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) dépêchées sur place.

Les autres blessés plus légers ont également été pris en charge, tandis que la vingtaine de passagers sains et saufs ont été évacués par un autre car vers un centre d'accueil sur la commune de Roissy.

De nombreux personnels de secours ont été déployés sur les lieux de l'accident et deux voies de circulation ont été coupées. Les autorités n'avaient pas communiqué sur la cause de la collision de l'engin avec un pilier du tunnel, ce jeudi en fin de matinée. Certaines sources, à prendre avec prudence, évoquaient toutefois une queue de poisson qu'aurait fait une voiture au car, provoquant le drame.