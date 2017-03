Royaume-Uni: une enfant de 11 ans va devenir la plus jeune mère du pays

Au Royaume-Uni, une enfant de 11 ans s'apprête à devenir mère, rapporte la presse anglaise dont The Guardian. Le très sérieux britannique quotidien indique également que la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette grossesse, notamment pour savoir si elle est le fruit de relations sexuelles consenties ou d'un viol. Elle deviendra ainsi la plus jeune mère du pays.

Les détails de la grossesse n'ont pas été divulgués pour des raisons de légalité et de confidentialité eu égard à la minorité de la mère. D'après la police, qui enquête en raison de la jeunesse de la future mère, le père aurait à peine quelques années de plus. Le précédent record était détenu par une jeune anglaise qui avait accouché en 2014, à l'âge de 12 ans, alors que le père en avait 13. Avant elle, une autre enfant de 12 ans avait donné naissance. C'était en 2006. La police avait découvert qu'elle avait été victime de viols par son frère

Au-delà de ce fait divers, The Guardian rappelle que des progrès de contraception et des campagne de sensibilisation ont permis à la Grande-Bretagne connaître actuellement son plus bas niveau de grossesse chez les adolescentes depuis 70 ans.

Lina Vanessa Medina est la plus jeune mère de l’histoire de la médecine. Elle a accouché à l’âge de 5 ans, 7 mois et 17 jours, le 27 septembre 1933. Elle est originaire du village de Ticrapo au Pérou. La jeune fille avait eu ses premières règles à 3 ans. Son fils Gerardo pesait 2,7 kg à la naissance. Il était en bonne santé et a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. L’identité du père de l’enfant n’a jamais été identifiée.