Royaume-Uni: une voiture percute la foule des fidèles musulmans à Newcastle

Les faits font bien sûr penser à l’attaque perpétrée contre des fidèles à la Mosquée de Londres une semaine auparavant et revendiqué par un homme qui a dit vouloir "tuer tous les musulmans". Une voiture a percuté plusieurs personnes rassemblées à Newcastle (Nord de l’Angleterre) pour célébrer la fin du ramadan ce dimanche 25. Cependant il ne s’agirait pas d’un acte terroriste selon la police locale.

Six personnes ont été blessées dans cet incident, dont un enfant qui se trouverait dans un état critique selon la BBC. La conductrice du véhicule, âgée de 42 ans, a été interpellée. Une porte-parole de la police a fait savoir qu’aucun autre suspect n’était recherché. "L'enquête se poursuit pour établir ce qui s'est passé exactement, mais nous pensons pour le moment que l'incident n'est pas lié au terrorisme", a-t-elle précisé.

Ce dimanche marque l’Aïd el-Fitr pour les musulmans, la fin du ramadan et de 40 jours de jeûne et de prière. Cette fête était célébrée par une communauté de Newcastle devant un centre sportif. "Immédiatement après les prières de l'Aïd, alors que les gens quittaient les lieux, une voiture a percuté des piétons", a indiqué la mosquée centrale de Newcastle. "Les blessés ont été immédiatement pris en charge par les secours et la police".

Dans la nuit de dimanche 18 à lundi 19 un homme de 48 ans a précipité sa camionnette sur des fidèles sortant de la mosquée de Finsbury Park dans le nord-est de Londres, faisant un mort et plusieurs blessés.