Russie: explosion d'un dépôt de munitions, des milliers d'évacués (vidéos)

Une gigantesque explosion a eu lieu mardi en Russie, faisant plusieurs blessés en entraînant l'évacuation de plusieurs milliers de personnes. L'incident s'est produit dans un dépôt de munitions situé en Sibérie, à environ 3.000 kilomètres de Moscou.

Les images dévoilées par les habitants de la région témoignent de la violence de la détonation et montrent une immense colonne de fumée s'élever dans le ciel.

This visible shock wave provides an indication of the power of explosions at #Russia munitions depot near Kamenka, Siberia https://t.co/yedJmZAZBH pic.twitter.com/K5AXCeaSRT

Un feu se serait déclenché pour une raison encore inconnue et aurait ensuite touché le dépôt d'obus de la base d'Achinsk. Les explosions se sont succédé pendant plusieurs heures, le feu menaçant de se propager à la forêt environnante. La Sibérie a déjà connu plusieurs importants incendies ces dernières semaines en raison d'une vague de chaleur, ce qui a conduit Vladimir Poutine à faire appel à l'armée.

Selon le Guardian, 40.000 obus de tanks et d'artillerie étaient conservés sur place. Des trains équipés pour la lutte anti-incendie ont dû être dépêchés sur place. Le premier bilan officiel dévoilé par l'agence de presse publique russe Tass faisait état de sept blessés dont deux qui ont nécessité une hospitalisation. Mais d'autres sources évoquaient au moins un mort parmi le personnel militaire.

Crazy pictures from Krasnoyarsk region - where a weapons store is exploding at a military base....



...like this girls basketball team



Soldiers on the base are hiding in bomb shelters as fire fighters use armoured vehicles for protection pic.twitter.com/HPzSGrcmgI

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) 5 août 2019