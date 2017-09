Russie: la police arrête un couple de cannibales suspectés d'avoir tué et mangé une trentaine de personnes

Un couple de Russes, originaire de la région de Krasnodar dans le sud du pays, a été interpellé par la police. Dmitry Bakshaev, 35 ans, et son épouse Natalia, 42 ans, sont suspectés d'avoir tué une trentaine de personnes depuis 1999. Pire encore, le couple est accusé de s'être livré à des actes de cannibalisme sur les corps de leurs victimes selon la chaîne de télévision russe NTV.

Les forces de l'ordre ont découvert des restes humains au domicile des époux ainsi que des photographies insoutenables dans le téléphone de Dmitry Bakshaev. Il posait d'ailleurs sur certains clichés auprès de corps démembrés. Sur l'une d'elle, on peut voir la tête décapitée d'un homme servie au dîner avec des oranges. Un cliché montre également le suspect avec la main d'une de ses victimes dans sa bouche.

Des morceaux de chair humaine ont également été découverts dans la chambre qu'occupe le suspect dans l'académie militaire où il travaille, tout comme sont épouse. Il s'agirait du corps d'une jeune femme qui a été identifiée mais dont l'identité n'a pas été dévoilée par la justice russe.

En garde à vue, l'homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés, avouant que les terribles crimes du couple avaient bien débuté en 1999.

Une enquête criminelle a été ouverte suite à ces aveux et le couple a été placé en détention. Les investigations ont permis de découvrir que le couple utilisait de l'éther et un tranquillisant russe baptisé le Corvalol pour endormir leurs victimes avant de les tuer et de les dépecer. D'importantes quantités de ces substances ont été découvertes dans le dortoir de Dmitry Bakshaev.