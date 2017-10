Saint-Brieuc: un père de famille poignardé devant son fils après une rixe d'écoliers

Une histoire de capuche: un motif des plus futiles mais qui a tourné au drame. Deux petits garçons âgés de 7 et 8 ans se sont disputés en classe il y a quelques jours, et si la maîtresse avait sévi, leurs pères n'ont visiblement pas souhaité en rester là. Ils se sont croisés lundi 2, rue de la Balavoine à Saint-Brieuc, près de l'école de leurs enfants, et se sont visiblement apostrophés avec véhémence.

Mais un jeune homme de 20 ans est venu se mêler à la dispute. Selon Ouest-France, il s'agissait en réalité du fils aîné d'un des deux hommes, qui pensait son père menacé et a sorti son couteau pour poignarder dans le dos l'autre papa.

La victime a été sévèrement touché au niveau du poumon (la lame a traversé l'omoplate) mais ses jours ne sont plus en danger. Une période d'ITT de 30 jours lui a tout de même été prescrite.

La police est rapidement intervenue sur place et a arrêté l'individu de 20 ans, qui a passé deux jours en garde à vue et a été présenté en comparution immédiate mercredi 4. Il a ensuite été écroué et son procès a été fixé au 14 novembre prochain.

Un élément risque d'aggraver son cas puisqu'il avait déjà été condamné par le passé pour des coups de couteau lors d'une fête en 2013.

Ce fait divers s'est déroulé devant les yeux de petits garçons, très choqués. Cela rappelle ce qu'il s'est passé à Vitry (dans le Val-de-Marne) mi-septembre, quand un père de famille de 31 ans a été poignardé une dizaine de fois devant son fils de 4 ans, par un individu au visage masqué, pour un motif toujours inconnu.