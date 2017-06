Saint-Denis: un représentant d'une société d'armement russe victime d'un vol à la portière

Un homme membre d'une société d'armement russe a été victime d'un vol à la portière mardi 20, avenue Romain-Rolland à Saint-Denis. Selon Le Parisien qui relate l'affaire, trois jeunes avaient ouvert une bouche à incendie pour forcer les voitures à s'arrêter. La Mercedes classe E dans laquelle était le Russe, conduit par une femme de la même nationalité que lui, a alors été prise pour cible par les malfrats.

"Les auteurs voulaient créer un embouteillage pour forcer les automobilistes à s'arrêter" a expliqué un policier au quotidien. Les agresseur ont ouvert la portière de la conductrice et lui ont volé son sac. Mais les deux victimes ne se sont pas laissées faire et les ont poursuivis jusque dans la cité Floréal-Courtille où elles ont été accueillies par des dizaines de jeunes. Dans l'action, l'homme russe aurait été bousculé et sa conductrice a accusé certains jeunes de l'avoir agressée sexuellement en tentant de lui caresser les seins.

La police est arrivée rapidement sur les lieux et a procédé à l'arrestation des trois jeunes à l'origine du vol à la portière et d'un autre, accusé d'avoir jeté une bouteille sur les deux victimes. Bien que les vols à la portière soit de moins en moins fréquents, ils subsistent toujours dans les environ de Saint-Denis et Aubervilliers. Un membre du consulat de Russie a porté plainte pour ses concitoyens au commissariat de la Plaine-Saint-Denis.

Si l'on ne connait pas l'identité du vendeur d'armes, l'on sait qu'il est actuellement en voyage à Paris dans le cadre du salon du Bourget qui se tient jusqu'au dimanche 25.