Saint-Denis: une prof de collège insultée et braquée avec une arme factice

Un ancien élève du collège Elsa-Triolet de Saint-Denis a fait irruption dans une classe jeudi et a agressé une enseignante de 26 ans qui faisait cours à ses élèves de 4e. Il l'a insultée de "sale p***", l'a braquée avec un pistolet à billes et a aussi crié "c'est un attentat".

Selon les faits rapportés par Le Parisien, la tension était montée quelques minutes avant l'agression, quand trois jeunes ont commencé à insulter les élèves de cette jeune femme par la fenêtre, depuis la rue. L'un d'eux a jeté un pavé dans la vitre de la classe et un autre a escaladé le mur pour rentrer dans la classe.

Face à la professeure, il a sorti une arme factice et l'a insultée. Il lui a tiré dessus à trois reprises mais elle a paré les billets en protégeant son visage avec ses mains. Elle n'a pas été blessée mais est ressortie de cette agression extrêmement choquée.

Son agresseur a vite été identifié. C'est un adolescent de 15 ans exclu il y a deux ans de ce collège et déscolarisé. Il a été interpellé et placé en garde à vue peu de temps après les faits. La victime a porté plainte.

En marque de soutien pour leur collègue, et pour dénoncer les violences quotidiennes dans leur établissement, tous les enseignants ont fait grève vendredi.

Le collège Elsa-Triolet est en REP et souffre, comme beaucoup d'établissements de Seine-Saint-Denis, du manque de moyens et d'effectifs, et de la recrudescence de ce type de violences.