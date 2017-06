Hérault: une femme percutée sur l'autoroute A9 devant son fils de 9 ans

Le drame s’est déroulé sur l’autoroute A9 très tôt ce lundi 5 au matin au niveau de la gare de péage de Saint-Jean-de-Védas, dans l’Hérault. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime, âgée d’une quarantaine d’années et habitante de Montpellier, était au volant de sa voiture accompagnée de son fils de 9 ans lorsqu’une panne est survenue vers 5h45. La conductrice a donc arrêté son véhicule en sécurité sur le bord de l’autoroute. C’est en traversant la voie pour rejoindre une borne de secours d'ASF, afin de signaler la panne et l’immobilisation du véhicule, que la femme s’est fait percuter selon Midi-Libre.

Malgré la rapide intervention des sapeurs-pompiers du Sdis 34 et d’un médecin du Smur-Samu 34 qui lui ont prodigué des soins d’urgence sur place, la Montpelliéraine est décédée. L’automobiliste, immatriculé en Suisse selon les premiers éléments de l’enquête, circulait dans le sens Nîmes-Montpellier lorsque l’accident a eu lieu. Le fils de la victime, qui attendait dans la voiture, a assisté au drame. Il a été transporté aux urgences psychiatriques les plus proches et sera pris en charge par le service d’urgence pédiatrique, toujours selon le quotidien Midi Libre. L’enquête a été confiée aux gendarmes du peloton d’autoroute de Poussan.

Ce n’est pas la première fois qu’une personne est fauchée sur l’autoroute A9. Le 11 mars 2017, des faits similaires avaient eu lieu lorsqu’un véhicule avec trois personnes à bord avait percuté mortellement un homme de 45 ans en s’insérant sur l’autoroute.