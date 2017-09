Saint-Martin: les habitants faiblement ravitaillés en eau et en nourriture sur une île toujours livrée aux pillages (vidéo)

Saint-Martin a peut-être échappé à un drame humain en évitant de justesse le cyclone José, qui aurait donné le coup de grâce après Irma. Mais l'île ravagée est en proie aux pillards et la population souffre maintenant de problèmes de ravitaillement criant… ce qui encourage encore plus les pillages.

Les médias rapportent notamment des tensions particulièrement vives lors des distributions d'eau et de nourriture. Sur le papier pourtant, les moyens s'organisent. Samedi 9, pas moins de 1.036 tonnes d'eau et 85 tonnes de nourriture ont quitté la Guadeloupe pour être acheminées sur l'île. C'est cependant insuffisant lors de la distribution, où les habitants doivent de fait se contenter de quelques bouteilles d'eau pour une famille et de rations pour le moins frugales.

(Voir ci-dessous le témoignage pour +Le Parisien+ d'un habitant assumant le pillage face à la faiblesse du rationnement)

Et pendant ce temps-là, dans un contexte de privation, les pillages continuent. Les autorités assurent pourtant que 240 gendarmes supplémentaires vont venir appuyer les 410 militaires déjà présents ainsi que les 80 policiers. Des effectifs considérables pour un territoire de seulement 35.000 habitants (pour la partie française). Pourtant les témoignages continuent (y compris celui de la ministre des Outre-mer Annick Girardin) d'affluer pour décrire une situation de chaos, avec des groupes de pillards qui vident les derniers magasins dont les rayons n'ont pas été "nettoyés". Selon un témoignage rapporté dans les médias, les victimes des pillages décrivent des gendarmes qui "laissent faire", n'ayant comme seule mission, outre d'assurer la transmission des rations, de protéger les personnes et non les biens. "Les gendarmes ont vu les tentatives de pillage sur notre magasin. Ils sont parfois à 50 mètres, mais ils ne font rien. Ils m’ont dit que la sécurité civile prime, que le reste ce n’est que du matériel et ce n’est pas important" rapporte ainsi un commerçant voyant impuissant son commerce se faire vider.

Emmanuel Macron doit se rendre mardi 12 au matin sur l'île de Saint-Martin.