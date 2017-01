Réveillon: mort d'une mère de famille, écrasée par des invités de sa fille qu'elle avait virés de la soirée

La Saint-Sylvestre aura tourné au tragique pour cette mère de famille, établie à Saint-Antonin, à une vingtaine de kilomètres de Draguignan, dans le Var. Celle-ci a été mortellement renversée par des amis de sa fille, rapporte Nice-Matin.

Minuit a déjà sonné quand les époux rentrent à leur domicile provençal. La soirée a été écourtée et leur fille, âgée de 17 ans, a profité de leur absence pour inviter trois personnes pour le réveillon. Les parents n’apprécient guère la présence de ces invités et leur demandent de partir. D’après les gendarmes de la brigade de Carcès, rapportés par Nice-Matin, les échanges sont vifs. Une altercation éclate entre la mère de famille et les jeunes gens, près de leur véhicule. Quand enfin ces derniers se décident à quitter les lieux, c’est pour prendre place dans un véhicule volé le jour même. Une voiture qui a été retrouvée ensuite, abandonnée, près du corps de la mère de famille. L'enquête devra désormais déterminer si la victime été renversée volontairement ou s’il s’agit d’un accident que les conducteurs du véhicule volé n’ont voulu assumer.

Toujours d’après Nice-Matin, trois autres personnes ont d’abord été interpellées et entendues par les enquêteurs dimanche 1er. Elles ont été depuis mises hors de cause. Les trois personnes congédiées par la victime sont donc désormais recherchées. En parallèle, le véhicule a été saisi et des prélèvements ont été effectués aux fins de recherche ADN afin de retrouver l’identité des fuyards. L’enquête a été confiée par le parquet de Draguignan à la section de recherches de Marseille.