Saône-et-Loire: un jeune homme meurt brutalement dans son bain, un portable et un chargeur retrouvés à proximité

Drame en Saône-et-Loire. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé peu après avoir été retrouvé inanimé dans son bain dans la nuit de vendredi 1er à samedi 2 à Pierreclos. Rapidement transporté à l’hôpital de Mâcon, il n'a malheureusement pas pu être sauvé et a succombé à ses blessures.

Pour le moment, les circonstances de sa mort sont encore floues. Mais d'après les premièrs éléments divulgués, le jeune homme se serait électrocuté, ce qui aurait entraîné un arrêt cardiaque. Sur place, un téléphone portable et un chargeur auraient été retrouvés. Mais cette supposition a été contredite par le père de la victime. "Le téléphone n’était pas branché et n’est jamais tombé dans l’eau comme on a pu le dire. Même si nous ne savons pas encore l’origine exacte de ce drame, mon fils aurait fait une sorte d’embolie pulmonaire", a-t-il expliqué au Journal de Saône-et-Loire.

Comme le rappelle le site de l'Assurance maladie, une embolie pulmonaire apparaît lorsqu’une artère pulmonaire ou l’une de ses branches est bouchée par un caillot de sang. Au total, la France enregistre entre 70.000 et 100.000 cas d'embolie pulmonaire chaque année.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle qui est survenue en décembre dernier à Londres. Un homme de 32 ans avait trouvé la mort alors qu'il utilisait son iPhone, en charge, en prenant son bain. Prévenus par sa compagne qui pensait qu'il avait fait une attaque, les secours n'avaient pu que constater sa mort et avaient remarqué qu'il avait des traces de brulures sur les mains et sur la poitrine. Ils avaient ensuite trouvé l'iPhone et le chargeur dans le bain, ainsi qu'une rallonge électrique sur le sol.