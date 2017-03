Sarcelles: une rixe dégénère, mort d'un SDF dans l'incendie d'un squat

Tout aurait commencé par une bagarre. A Sarcelles (Val-d'Oise), un incendie s'est déclaré mercredi 15 au soir dans une tour de la ville faisant un mort et cinq blessés graves. C'est aux alentours de 23h que les flammes ont commencé à se propager dans cet immeuble occupé par des squatteurs.

Alertés, les pompiers sont rapidement arrivés sur place. Il leur aura fallu plus d'une heure pour maîtriser le feu avant de l'éteindre complètement quelques heures plus tard. Mais tous les occupants n'ont pas échappé au drame. Un SDF, "surpris par les flammes", est décédé. Six autres personnes ont été blessées: quatre se sont défenestrées du premier étage après avoir été brûlées dans l'incendie tandis que deux autres ont été blessées par arme blanche, selon la préfecture du Val-d'Oise.

Pour la police, l'incendie se serait déclaré à la suite d'une bagarre. Mais les circonstances du drame restent encore floues. Par conséquent, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises du déclenchement du sinistre. Selon les derniers éléments divulgués par Le Parisien, un homme né en 1990 pourrait être impliqué dans la rixe. Alors qu'il quittait les lieux et s'apprêtait à prendre le tramway, il a été interpellé et place en garde à vue.

Le matin même, un autre incendie s'est déclaré dans un squat à Grenoble, blessant sept personnes sans que leurs jours ne soient en danger. Selon les pompiers, une soixantaine de personnes se trouvaient dans l'immeuble au moment du sinistre. Cette résidence du Crous, désaffectée et comprenant 80 chambres individuelles, était occupée illégalement depuis "une dizaine d'années par des personnes d'origine étrangère, en majorité des adultes seuls", d'après les informations de la préfecture.