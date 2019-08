Sarthe: un maire menacé de mort renonce à se représenter

"Tu vas prendre un coup de fusil", "on t’a à l’œil", "compte les jours qui te reste à vivre", voilà le type de menace qu'a reçu Régis Vallienne, maire depuis 37 ans de la commune de Pruillé-l'Eguillé dans la Sarthe. Entre les mois de mai et juin 2018, l'édile a reçu trois lettres de menaces de mort, ce qui l'a conduit à prendre une décision radicale: il ne se représentera pas pour les municipales de 2020.

"En 5 mandats, jamais je n'avais reçu de tels courriers", a expliqué l'élu à Ouest-France "mais je peux vous dire que lorsque l'on reçoit ça, on regarde à droite, à gauche et en face en sortant de la maison, pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière". Et d'ajouter: "Je ne voulais pas faire subir à ma famille ce que le maire de Signes a fait subir à la sienne, sans le vouloir".

Le cas du maire de Régis Vallienne n'est en effet pas sans rappeler celui du maire de Signes par la futilité du motif du corbeau, ces menaces concernent la banale réfection par la commune d'une route forestière. L'enquête de gendarmerie n'a rien donné.

Dans le village, c'est l'incompréhension pour les habitants qui décrive un maire très investi dans la vie de sa commune et qui est "aimé de tous".

Début août, la mort du maire de Signes (Var) de Jean-Mathieu Michel à 76 ans, renversé, accidentellement selon les premiers éléments de l'enquête, par une camionnette dont il voulait verbaliser les occupants qui venaient de jeter des gravats en bordure d'une route, avait soulevé une vague d'indignation.