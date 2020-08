Sauvés par un SOS écrit sur la plage

Trois marins micronésiens portés disparus depuis trois jours doivent leur salut à des lettres écrites sur le sable

Longue de 450 mètres et large de 280 mètres, l’île de Pikelot est un minuscule territoire inhabité de l’archipel des Carolines. C’est ici, au beau milieu du Pacifique, que trois marins de Micronésie se sont échoués le mercredi 29 juillet.

Partis de Pulawat, ils entendaient se rendre aux atolls de Pulap à 42 km de là, quand leur skiff blanc et bleu de 23 pieds (7 mètres) est tombé en panne d’essence. L’embarcation a dérivé sur plus de 100 kilomètres avant que les marins ne puissent poser pied à terre, sur Pikelot.

Seulement voilà, personne ne vient jamais à Pikelot, hormis en mai, lors de la période de ponte des tortues marines. Et alors que les proches des naufragés lançaient l’alerte depuis Pulap, ceux-ci ont eu le réflexe de signaler leur présence par de grandes lettres écrites sur le sable.

Repérés par l’US Air Force

La suite, c’est un équipage de l’US Air Force qui la raconte sur la page Facebook de la base militaire Andersen de Guam. Appelés en renfort par une notification interarmées, les soldats américains ont établi un plan de recherche et fait décollé un avion ravitailleur Stratotanker KC-135.

Trois heures plus tard, alors que leur mission de recherche touchait à sa fin, le quasi-miracle s’est produit.

« Nous avons fait un détour pour éviter une averse, nous avons baissé les yeux et vu une île, donc nous avons décidé de vérifier et c’est là que nous avons vu le SOS et un bateau juste à côté de la plage »