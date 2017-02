Savigny-sur-Orge: deux policiers municipaux roués de coups par une quinzaine d'individus

Les autorités sont absolument certaines qu'il s'agissait d'un "guet-apens". Deux policiers municipaux de la brigade de Savigny-sur-Orge ont été violemment agressés mardi 21 par un groupe d'individus. L'embuscade a eu lieu vers 18h30 alors que les deux hommes patrouillaient dans un véhicule de service.

Ils circulaient dans la Grande rue lorsqu'un individu a surgi du bas-côté pour donner un coup de pied dans la portière du véhicule. Les deux policiers se sont arrêtés afin de demander des comptes au jeune homme. Une quinzaine de personnes ont alors pris à partie les deux hommes et les ont sauvagement agressés. Les membres des forces de l'ordre ont été littéralement roués de coups pour leurs agresseurs. "Pendant 8 minutes, ils ont reçu des coups de pied et de poings, ils ont été ceinturés. Ils se sont défendus comme ils pouvaient en attendant les renforts", a précisé Eric Mehlhorn, maire de la ville au journal Le Parisien. Et d'ajouter: "heureusement que leurs agresseurs n’étaient pas armés…".

Ils n'ont dû leur salut qu'à l'intervention de leurs collègues et des hommes de la BAC. Il faudra le déploiement de pas moins d'une douzaine de policiers pour ramener le calme.

Les agents pris à partie, tous deux anciens militaires, souffrent de blessures légères. Le premier a un hématome au niveau de l’arcade sourcilière et le second a été mordu fortement à la main. Le maire, qui a salué "le courage et l'exemplarité" dont ont fait preuve les agents, a également dénoncé "un guet-apens inacceptable" intervenu alors que les deux hommes perturbaient "un point de deal".

La commune a récemment fait une demande pour armer ses douze policiers municipaux, les démarches n’ont pas encore abouti.