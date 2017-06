Scandale en Australie après la découverte d'un kangourou mort par balles et déguisé en léopard (photo)

Les membres du DELWP, une institution environnementale du comté de Victoria, dans le sud de l'Australie, ont lancé mardi 27 un appel à témoin un peu particulier. En mai dernier, un kangourou mort, vêtu d'une étole imprimée léopard, muni d'une bouteille d'ouzo, un alcool fort, et assis sur une chaise avait été retrouvé au bord d'une route située dans le nord-est de Melbourne, dans le sud du pays.

Selon l'enquêteur chargé de l'affaire, cité dans le communiqué du DELWP, "le kangourou a reçu au moins trois balles avant d'être mis sur la chaise", l'arme utilisée serait un petit calibre. Son équipe et lui-même ont publié mardi une photo du cadavre de l'animal, tel qu'il a été découvert pour demander des informations aux potentiels témoins.

.@DELWP_Vic looking for information on the shooting of and interference with a kangaroo Melbourne’s outer north-east @Raf_Epstein pic.twitter.com/JuBminqyWH — ABC Radio Melbourne (@abcmelbourne) 28 juin 2017

Le cliché a choqué la population, "je suis dégouté par la description", a par exemple commenté un internaute sur le réseau social Twitter. Beaucoup espèrent que la ou les personnes qui ont commis cet actes seront retrouvées. Si elles le sont, elles risquent entre 7.500 et 36.000 dollars d'amende (soit entre 5.000 et 24.300 euros environ) ainsi qu'une peine de prison pouvant aller de six mois à deux ans pour avoir tué un animal sauvage et protégé. Un comportement "déplorable et immoral" pour Mike Sverns du DELWP.

"Cela a pris du temps pour mettre le kangourou dans cette position sur le côté de la route et nous sommes certains que quelqu'un a vu quelque chose vu l'emplacement et la circulation sur cette route principale", a-t-il commenté, persuadé que l'animal a été tué à un autre endroit puis transporté jusqu'à cette route. Les habitants des alentours de Mernda, Doreen et Yarrambat, dans villes dans la banlieue de Melbourne, sont donc invités à appeler un numéro spécial s'ils ont été témoins de quelque chose.