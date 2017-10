Football: Nasser al-Khelaïfi et Jérôme Valcke visés par une enquête pour corruption

Matches truqués, corruption, blanchiment d'argent… Ces dernières années, le football international n'a pas été épargné par les scandales et les polémiques. Michel Platini ne le sait que trop bien. Ce jeudi 12, la justice suisse a révélé avoir ouvert une enquête, laissant penser qu'une nouvelle et vaste affaire de corruption pourrait bien salir encore un peu plus ce sport dans les semaines et mois à venir.

L'enquête en question est une affaire de corruption qui concerne l'attribution des droits télé pour les prochaines Coupes du monde. Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la Fifa, et Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media, sont les principaux visés.

"Jérôme Valcke est soupçonné d’avoir accepté des avantages indus en lien avec l’octroi de droits média dans certains pays de la part d’un homme d’affaires dans le domaine des droits sportifs en ce qui concerne les Coupes du monde de football de la Fifa de 2018, 2022, 2026 et 2030 et de la part de Nasser Al-Khelaïfi en ce qui concerne les Coupes du monde de la FIFA de 2026 et 2030", a ainsi expliqué le Conseil fédéral dans un communiqué publié sur son site.

Pour poursuivre leurs investigations, qui ont en réalité débuté au printemps dernier, les enquêteurs anticorruption ont perquisitionné ce jeudi après-midi les locaux de beIN Sports France à Paris. C'est le Parquet national financier français qui a confirmé cette information, sans donner plus de détail sur ce qui a été trouvé sur place, ni sur les personnes qui ont éventuellement été interrogées.