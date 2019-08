Scandale "raciste" au Texas: la police traîne un Noir par une corde (photo)

Le chef de la police de Galveston a présenté mardi ses excuses à l'homme noir qui a été arrêté et traîné par une corde sur quelques mètres par des policiers à cheval.

"Je tiens à m'excuser auprès de monsieur Neely pour ce moment embarrassant. (…) Nos agents ont mal jugé la situation et aurait pu attendre l'unité de transport sur les lieux de l'arrestation", a-t-il fait savoir.

Dans le communiqué, il explique aussi qui est cet individu et pourquoi il a été arrêté.

This man’s name is Donald Neely. The cops are Officer Brosch & Officer Smith from the Galveston Police Department. They put a leash on him and paraded him through downtown.



THIS IS NOT OKAY pic.twitter.com/y7Ml9WFkK5

— Natasha Del Riego (@natashaaa__) 6 août 2019