Seine-et-Marne: en voiture il force un passage à niveau et percute un train

C'est un "miraculé". Un homme à bord d'une voiture est entré en collision avec un train TER mardi vers 13h à un passage à niveau de Chartrette, près de Melun en Seine-et-Marne.

Cette fois, les barrières indiquant aux automobilistes de s'arrêter pour permettre le passage d'un train ont bien fonctionné mais le chauffard a délibérément slalomé entre elles. Il espérait visiblement passer juste avant le TER qui approchait.

Mais le train lancé à 110 km/h l'a bel et bien percuté alors qu'il forçait le passage. La voiture a été projetée à plus de 30 mètres de l'impact et a fini sa course sur le toit.

Mais le chauffard s'en est miraculeusement sorti indemne comme l'a déclaré une source policière à Europe 1.

"L'homme est alors sorti tout seul de sa voiture, conscient, et son pronostic vital n'est pas engagé". Il a tout de même été transporté jusqu'à l'hôpital de Melun pour y passer des examens. Les 43 passagers du train n'ont pas non plus été blessés.

Le trafic a évidemment été interrompu mais a pu reprendre une heure après l'incident.