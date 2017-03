Seine-et-Marne: un homme et son petit-fils de cinq ans tués dans l'explosion de leur voiture

Un homme d'une soixantaine d'années et son petit-fils de cinq ans ont été tués dans l'explosion de leur voiture, mardi 7 à Saint-Loup-de-Naud (Seine-et-Marne). Un drame qui a ébranlé ce village d'à peine 900 âmes situé près de Provins, et dont les causes restent à déterminer.

Selon les premiers éléments de l'enquête et les témoignages, Michel Charbonnier, conseiller municipal de 64 ans, était venu vers 16h chercher son petit-fils Matthew à l'école située dans le hameau de Courton-le-Bas.

Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir à bord de la Peugeot 107 du grand-père, il y aurait eu une explosion suivie d'un incendie, selon un témoignage cité par Le Parisien. Les secours dépêchés sur place n'ont malheureusement rien pu faire pour l'homme et le petit garçon.

Le véhicule a explosé à quelques mètres des grilles. Par chance, les 90 enfants qui se trouvaient à l'école n'étaient pas sortis de l'enceinte de l'établissement. Aucune autre victime n'est donc à déplorer. Une cellule psychologique doit être mise en place.

Une enquête a été ouverte dans les heures suivants afin de déterminer les origines du drame. La police judiciaire de Melun a envoyé ses techniciens sur place afin de comprendre les causes de cette explosion. Une analyse d'autant plus déterminante que les caméras de sécurité présentes autour de l'établissement scolaire n'ont pas filmé la scène.

L'explosion d'une voiture est un phénomène assez rare. Toutefois, selon une source proche de l'enquête citée par L'Express, les enquêteurs s'orienteraient pour l'instant vers la piste accidentelle.