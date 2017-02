Seine-Saint-Denis: accouchement sauvage en pleine rue à Pantin pour une femme qui a perdu les eaux avant l'arrivée des secours

Il était trop tard pour se rendre à la maternité dans de bonnes conditions, mais pas pour donner la vie: une jeune femme de 26 ans a été forcée d'accoucher dans la rue au petit matin à Pantin en Seine-Saint-Denis.

Il était en effet 7h du matin lorsque Ohla, le prénom de la maman d'origine ukrainienne, a été prise de douleurs violentes au ventre. Elle s'est donc préparée avec son mari à se rendre dans une clinique du XIe arrondissement de Paris où le couple avait déjà programmé l'accouchement. Mais les choses sont visiblement allées très vite. En effet, alors que les futurs parents voulaient appeler un taxi, il était déjà trop tard, celle qui allait devenir mère de son deuxième enfant avait déjà perdu les eaux.

L'aide viendra d'une voiture de police passant par là. Trois hommes de la Brigade spéciale de quartier du commissariat des Lilas, la commune adjacente –et qui étaient en route pour renforcer le service de sécurité de Bruno Le Roux en visite à Bobigny– s'arrêteront pour prêter main forte à la maman en détresse. Ils ont décidé d'appeler immédiatement les pompiers qui se se sont mis en route.

Problème: le processus de l'accouchement était très avancé. D'après un détail dévoilé par Le Parisien, l'un des policiers explique: "on a essayé de la (la future mère, NDLR) faire asseoir, elle a baissé son pantalon et là on a vu la tête du nourrisson". Hors de question donc d'attendre les secours. Par conséquent les policiers s'improviseront sages-femmes de rue, et il ne faudra que deux minutes pour que le bébé vienne au monde. Les hommes ne couperont cependant pas le cordon ombilical et attendront les pompiers quelques instants plus tard.

Aux dernières nouvelles, la petite Emily était en bonne santé, pesant 3,8 kilogrammes à la naissance. Le nourrisson et sa maman se reposent ce vendredi à l'hôpital Jean-Verdier à Bondy, en Seine-Saint-Denis.