Seine-Saint-Denis: il égorge son ex-compagne et fuit avec leur bébé

Un jeune homme âgé de 22 ans est soupçonné d'avoir égorgé une jeune femme avant de prendre la fuite avec leur enfant vendredi 9 à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Il a finalement été arrêté en Seine-et-Marne peu de temps après le drame.

Selon Le Parisien, les policiers ont été appelé pour intervenir dans un appartement de la rue des Rosiers vers 17h.

Mais les agents ont trouvé porte close et ont dû faire appel aux pompiers pour forcer l'appartement duquel provenaient des cris suite à "un gros différent". Arrivés sur les lieux, ils n'ont pu que constater la mort d'une jeune femme.

Egorgée, elle baignait dans son sang et son bébé n'était plus à son domicile. L'homme suspecté d'être l'auteur des faits était alors en fuite et immédiatement les hommes chargés de l'enquête se sont mis à sa recherche.

Le jeune homme né en 1996 a finalement été retrouvé deux heures plus tard à Pontault-Combault en Seine-et-Marne. Il était dans un appartement en compagnie d'autres personnes, dont un proche qui avait visiblement été prévenu du drame.

Le bébé, âgé seulement de six mois était aussi présent sur les lieux. Selon des sources proches du dossier, aucun mal ne lui a été fait.

Son père, qui serait l'ex-compagnon de la victime, a été arrêté. L'interpellation s'est déroulée sans violence. Il a été mis à disposition de la PJ de Seine-Saint-Denis qui a été chargée de l'enquête. Les raisons de la violente altercation entre les deux ex-conjoints n'ont pas été révélées.