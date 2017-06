Seine-Saint-Denis: meurtres, bagarres et règlements de comptes, 2 morts dans une série de fait divers

La nuit de samedi 10 à ce dimanche 11 a été particulièrement violente dans le département de la Seine-Saint-Denis. Une série de faits divers ont provoqué la mort de deux personnes et fait plusieurs blessés, dans des événements n'ayant aucun lien entre eux.

Le fait le plus notable s'est déroulé sur la commune de Sevran. Pas moins de 250 personnes appartenant à la communauté antillaise se sont retrouvées pour un barbecue "sauvage", donc en plein et air et sans la moindre autorisation, dans un parc de la commune. Vers 22h30, plusieurs détonations retentissent. Les policiers interviennent, dans un environnement difficile, plusieurs participants étant visiblement éméchés. Les forces de l'ordre découvriront finalement l'origine de ce qui s'est avéré être des tirs. Un homme est retrouvé gisant au sol, une balle entre les deux yeux. Agé de 33 ans, il décèdera à l'hôpital. D'après les premiers éléments de l'enquête, un différent autour d'une question d'un vol de courrier serait à l'origine du meurtre. L'auteur des tirs est en fuite.

Toujours dans cette nuit de violences, il était 3h30 dans l'une des principales rue de Saint-Denis, la commune limitrophe de Paris, lorsqu'un homme armé est descendu de son véhicule, a traversé la chaussé et a ouvert le feu vers un autre individu. La victime est morte sous les balles. L'enquête, là aussi, est en cours pour retrouver le tireur.

D'autres faits divers ont émaillé cette nuit extrêmement agitée. A Saint-Denis une bagarre a impliqué une vingtaine de personnes qui, munies d'armes blanches et de barres de fer ont attaqué, sans raison apparente, à un homme qui passait par là. Trois personnes ont été arrêtées.

Enfin à Bobigny, vers 20h45, un homme a été blessé par balles au thorax et à la cuisse. Si ses jours ne sont pas en danger, l'homme est connu des services de police pour avoir cumulé la bagatelle de 89 mentions sur son casier judicaire.