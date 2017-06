Seine-Saint-Denis: un barbecue vire au drame, un père de famille tué de plusieurs balles dans la tête

La Seine-Saint-Denis a été secouée ce week-end par une vague de violences. Notamment, à Sevran, où un homme est décédé après avoir reçu plusieurs balles dans la tête. Les faits se sont déroulés samedi 10 au soir aux alentours de 22h30. Pour fêter l'arrivée des beaux jours, plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies à l'occasion d'un barbecue organisé dans un parc de la ville. Mais le moment de fête a viré au drame lorsque l'un des participants, touché par balles, s'est écroulé au sol. Transporté à l'hôpital Ballanger, il est décédé un peu plus tard dans la soirée.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime prénommée Grégory a croisé une vieille connaissance lors de cette petite fête, une personne qui lui aurait dérobé sa chaîne en or quelques années auparavant. Et la situation a vite dégénéré. Le ton a commencé à monter et le voleur présumé a dégainé son arme à feu, tirant plusieurs fois dans la tête de sa victime. L'une des balles s'est d'ailleurs logée entre ses deux yeux. Agé de 33 ans, le père de famille a été mortellement touché devant sa famille. Il venait d'être papa pour la seconde fois. Quant au meurtrier présumé, il s'est enfui, laissant derrière lui des dizaines de personnes endeuillés. Depuis, il est activement recherché par les enquêteurs de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Cette nuit-là a également été marquée par d'autres faits de violence. A Saint-Denis, aux alentours de 3h30 du matin, un homme armé est descendu de son véhicule, a traversé la chaussée et a ouvert le feu vers un autre individu. La victime est décédée des suites de ses blessures. L'enquête, là aussi, est en cours pour retrouver le tireur. En parallèle, toujours à Saint-Denis, une bagarre a impliqué une vingtaine de personnes qui, munies d'armes blanches et de barres de fer ont attaqué, sans raison apparente, un homme qui passait par là. Trois personnes ont été arrêtées.

Enfin à Bobigny, vers 20h45, un homme a été blessé par balles au thorax et à la cuisse. Ses jours ne sont pas en danger, l'homme est connu des services de police pour avoir cumulé la bagatelle de 89 mentions sur son casier judicaire.