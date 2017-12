Un homme chute du 30e étage, son propriétaire interpellé

Il n'a pas survécu. Un homme de 57 ans est mort vendredi 22 après avoir chuté de son appartement, situé au 30e étage d'un immeuble d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). D'après les premiers éléments divulgués, le quinquagénaire avait appelé les forces de l'ordre peu avant sa chute leur affirmant que son propriétaire était en train de "casser la porte" car il n'avait pas payé son loyer. Selon une information rapportée par Le Parisien, il était muni d'une perceuse et a réussi à la fracturer à grands coups de pied.

Mais à l'arrivée des policiers, le locataire n'était plus en vie et a été retrouvé en bas de l'immeuble. Rapidement, son propriétaire de 39 ans a été interpellé et placé en garde à vue mais pour le moment, les circonstances du drame sont toujours floues et les enquêteurs restent prudents et ne peuvent rien affirmer en l'état.

A-t-il été poussé par son propriétaire, s'est-il jeté par la fenêtre pour échapper à sa colère ou bien est-il tombé accidentellement? Des questions qui restent pour le moment sans réponse. Par conséquent, une enquête, confiée à la police judiciaire du département, a été ouverte par le parquet de Bobigny. Elle devra notamment déterminer les circonstances exactes de la mort du locataire et définir la responsabilité du propriétaire dans ce drame.

Toujours selon le quotidien, le locataire vivait avec plusieurs colocataires et avait déménagé très récemment, trois mois plus tôt. Il se trouvait seul dans le logement lorsque son propriétaire a fait irruption.