Seine-Saint-Denis: un lycéen radicalisé mis en examen

Un lycéen de 17 ans a été interpellé par les policiers de la Section antiterroriste (SAT) mercredi 10 en Seine-Saint-Denis. Il a par la suite été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Car comme l'a souligné le Journal du dimanche, l'adolescent "livré à lui-même" semblait s'être "réfugié dans l'islam radical sur Internet", cette radicalisation et la crainte d'un passage à l'acte ont mené à son arrestation.

Des documents saisis à son domicile iraient ainsi en ce sens. Le jeune considéré comme "immature", "déstructuré" et "manipulable" était par ailleurs très actif sur les réseaux sociaux.

Les enquêteurs ont de plus retrouvé "des tutoriels détaillant des méthodes d'action terroriste", des vidéos djihadistes et des "recherches sur Internet concernant des militaires et la police, notamment la DGSI".

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade criminelle et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Le jeune a quant à lui été placé dans un centre éducatif fermé (CEF).

Les recherches se poursuivent donc mais pour le moment, aucun élément "laissant présager qu'il s'apprêtait à passer à l'acte de manière imminente", n'a été découvert.